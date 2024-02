Red Dead Redempion 2 torna nel selvaggio west con un cosplay di Sadie Adler

Red Dead Redemption potrebbe aver ucciso i videogiochi western, in quanto nulla potrà mai essere meglio di quanto già visto. A ogni modo, Rockstar ha regalato agli appassionati un capolavoro, un titolo indimenticabile che si avvicina alla perfezione. Se altri publisher ancora non osano avvicinarsi al selvaggio west, lo fa la cosplayer Mercury Lamp.

Red Dead Redemption 3 si farà, secondo l'attore di Arthur Morgan, ma al momento non c'è ancora nulla di ufficiale sulla produzione di un sequel. Per il momento Rockstar Games è troppo impegnata con Grand Theft Auto 6 e con i preparativi al suo lancio. Non ci resta altro che sognare e tornare nel west con questo cosplay di Sadie Adler da Red Dead Redemption 2.

Mentre le mod ampliano Red Dead Redemption 2, ad esempio permettendo di esplorare il Messico, l'interpretazione in calce all'articolo ci riavvicina alla donna affiliata alla banda di Dutch. Molto legata a John Marston, di cui era migliore amica, era piuttosto crudele nei confronti degli O'Driscoll a causa della morte del marito. Nel cosplay dell'artista vediamo Sadie lontana dalla fattoria di famiglia. Nella prima delle foto di questo set, la criminale della banda di Dutch è a braccia conserte nel mezzo di una radura con una coppia di revolver assicurata al fianco.