Red Dead Redemption 2: 25 milioni di copie distribuite, novità in arrivo per l'online

Il capolavoro di Rockstar Games, Red Dead Redemption 2, ha raggiunto un nuovo importante traguardo: il western open-world, lodato per la sua narrativa che lo ha reso uno dei giochi più importanti di sempre, ha distribuito la ragguardevole cifra di 25 milioni di copie in tutto il mondo.

Lo ha dichiarato la stessa Take-Two Interactive, durante un report finanziario. Va detto che si tratta di copie distribuite ai retailer di tutto il mondo, e non di copie effettivamente vendute, ma i numeri danno comunque una stima abbastanza precisa del successo di cui ha goduto il gioco.

Red Dead Redemption 2 prevede anche delle microtransazioni, che aggiungono ulteriore guadagno a quello generato dalle sole vendite del titolo in sé. Red Dead Online è in un ottimo momento di forma, stando al CEO Strauss Zelnick, che uniti ai guadagni di GTA Online (Grand Theft Auto V ha inoltre distribuito più di 110 milioni di copie dal lancio, ed è stato nella Top 10 nelle classifiche di vendita in cinque degli ultimi sei mesi) dovrebbero garantire alla compagnia un ottimo bilancio per la fine dell'anno fiscale.

Lo stesso Zelnick ha informato che per entrambi i giochi ci sono diversi contenuti online in arrivo in futuro, e dunque continueranno ad essere aggiornati regolarmente con nuove modalità multiplayer, oggetti e quant'altro.

Insomma, un grande successo per Rockstar e per i giocatori che possono stare tranquilli: per Red Dead Online e GTA Online è prevista l'aggiunta di tanta carne al fuoco.