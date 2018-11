Red Dead Redemption 2 a 49 euro su Amazon per il Black Friday!

Incredibile offerta su Amazon per il Black Friday: Red Dead Redemption 2 per PlayStation 4 e Xbox One è ora in vendita a 49.95 euro anzichè 74.99 euro, prezzo valido per l'edizione Standard del gioco. Una promozione davvero golosa... affrettatevi!

Il prezzo è valido per la giornata di oggi (giovedì 22 novembre) e per il Black Friday ma le scorte sono limitato e il basso prezzo potrebbe favorire il sold out nel giro di pochissimi minuti.

Compra Red Dead Redemption 2 per PS4 - 49.95 euro

Compra Red Dead Redemption 2 per Xbox One - 49.95 euro

Difficilmente nell'immediato vedremo una promozione migliore per l'acquisto di Red Dead Redemption 2, se siete interessati quindi potete procedere tranquillamente senza esitare. Ricordiamo che su Everyeye.it trovate la pagina dedicata alle migliori offerte del Black Friday, aggiornata quotidianamente con promozioni e sconti su console, videogiochi, home video, PC Gaming, hardware, monitor, accessori, TV 4K, smartphone e tanto altro ancora.