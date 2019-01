Red Dead Redemption 2 a 49 euro, la super offerta Amazon del 10 gennaio

Amazon.it lancia una nuova offerta relativa a Red Dead Redemption 2: l'acclamato titolo targato Rockstar Games è ora in vendita a 49.99 euro anzichè 74.99 euro, con uno sconto pari a 25 euro (-33%) sul costo di listino.

Il prezzo è valido per la giornata di oggi (giovedì 10 gennaio) ma le scorte sembrano essere molto limitate e il basso costo potrebbe favorire il sold out nel giro di pochissimi minuti:

Compra Red Dead Redemption 2 per PS4 a 49.99 euro

Da segnalare come la promozione sia valida solamente per la versione Standard su PlayStation 4 mentre l'edizione Xbox One viene venduta a prezzo pieno. Si tratta senza dubbio di una offerta vantaggiosa per chiunque voglia acquistare Red Dead Redemption 2 a prezzo ridotto, approfittatene prima che sia troppo tardi ed il gioco torni ad essere venduto a 74,99 euro.