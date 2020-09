Red Dead Redemption 2 a 4K e 60 fps su Xbox Series X? Non è da escludere, per DF

Il 10 novembre, Xbox Series X approderà sul mercato videludico, in compagnia della "sorella minore" Xbos Series S, hardware votato esclusivamente al digitale, dalle dimensioni compatte e dalle prestazioni tecniche più contenute.

In vista dell'esordio della next gen, sono ormai diverse le Redazioni internazionali entrate in possesso delle nuove console. Tra queste ultime figura Digital Foundry, che nel corso dell'ultimo anno ha avuto più volte modo di presentare informazioni inedite sugli hardware in arrivo entro Natale. Di recente, John Linneman, Editor presso quest'ultimo, ha avuto modo di confermare la presenza in redazione di una Xbox Series X, come potete verificare dai Tweet presenti in calce.

Sul social network si sono rapidamente alternati cinguettii di videogiocatori appassionati, alcuni dei quali desiderosi di vedere Red Dead Redemption 2 in azione sull'hardware Microsoft. Nel commentare il teaser di Linneman, alcuni utenti hanno tuttavia affermato di non aspettarsi grandi innovazioni dalla performance del gioco su Xbox Series X, salvo pubblicazione di una patch migliorativa da parte di Rockstar Games. Su questo fronte, l'Editor ha però seminato il dubbio nella community con un commento piuttosto sibillino. A un utente sostenitore di questa visione che prevedeva un Red Dead Redempion 2 a 30 fps in 4K e con la stessa qualità grafica vista su Xbox One X, Linneman ha infatti replicato: "Potresti voler salvare questo Tweet per ritornarvi in un secondo momento. Così, per dire".



Che Xbox Series X si prepari a offrire nuovo fascino all'universo western di Red Dead Redemption 2 con una performance in 4K e 60 fps? A quanto pare, potrebbe essere prematura escluderlo del tutto!