Red Dead Redemption 2: 4K nativi e HDR confermati su Xbox One X

Come annunciato da Xbox France su Twitter, la versione Xbox One X di Red Dead Redemption 2 girerà a 4K nativi e con i benefici dell'HDR. Un'ottima notizia per tutti i possessori della console premium di Microsoft.

La notizia è arrivata su Twitter da Xbox France, in occasione del secondo video gameplay di Red Dead Redemption 2 pubblicato da Rockstar Games. Come potete leggere nel tweet riportato in calce alla notizia, la versione Xbox One X del titolo potrà contare sui 4K nativi e sull'HDR, offrendo ai possessori della console premium di Microsoft un'esperienza visiva di notevole impatto.

Come confermato da Rockstar Games, Red Dead Redemption 2 supporterà i 4K anche su PlayStation 4 Pro. Analizzando il primo video gameplay pubblicato dallo sviluppatore (che ricordiamo girare sulla console potenziata di Sony), Digital Foundry aveva appreso che la risoluzione di partenza su PS4 Pro era fissata a 1920x2160 nativi, per poi arrivare a 4K in upscale grazie al checkerboard rendering.

Per avere un'analisi tecnica più dettagliata sul gioco, comunque, bisognerà attendere il debutto del titolo fissato per il 26 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One. Nel frattempo, ricordiamo che il nostro Francesco Fossetti si trova a Londra per provare Red Dead Redemption 2 in esclusiva italiana, così da scoprire tanti aspetti non emersi durante il primo contatto che non mancheremo di raccontarvi sulle nostre pagine.