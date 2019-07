Red Dead Redemption 2 in 8K per PS5 e Xbox Scarlett potrebbe pesare 400 GB

Nel corso di una recente intervista, il Chief Customer Officer di GameStop, Frank Hamlin, si è detto entusiasta della decisione di Sony e Microsoft di montare i lettori dei dischi su PS5 e Xbox Scarlett. Tale decisione permetterà ai rivenditori tradizionali di continuare a vendere i giochi in formato fisico.

Prendendo spunto da ciò, l'esecutivo ha anche avuto modo di discutere della dimensione dei giochi, che negli ultimi anni è cresciuta a dismisura. Cyberpunk 2077, in uscita ad aprile, peserà più di 80GB, mentre il recente Red Dead Redemption 2 ha sfondato il muro dei 100 GB. Secondo Hamlin, un gioco come quello di Rockstar, con il tipo di grafica in 8K che PlayStation 5 e Xbox Scarlett sarebbero in grado di offrire, arriverebbe a pesare 400 GB! Una dimensione incredibile, dovuta all'elevata risoluzione degli asset e delle texture, che sicuramente causerebbe qualche grattacapo alla catena di vendita retail.

Un'ipotesi suggestiva, non c'è che dire. Noi, in ogni caso, dubitiamo che PlayStation 5 e Xbox Scarlett saranno realmente in grado di garantire il gaming in 8K per tutti i titoli. Sebbene tale opportunità sarà supportata, con tutta probabilità sarà riservata solamente a produzioni minori, quasi sicuramente non ai tripla A più ambiziosi in termini tecnici. Per questo, probabilmente, dovremo attendere un'ulteriore generazione. Prima di salutarvi, ci teniamo inoltre a specificare che Red Dead Redemption 2 non è ancora stato confermato per PS5 e Xbox Scarlett. A dir la verità, non è neppure stato annunciato per PC, sebbene siano già trapelate le specifiche tecniche.