Red Dead Redemption 2 si aggiorna a sorpresa nel 2024: tutte le novità dell'update 1.32

Sul portale ufficiale di Rockstar Games sono stati appena pubblicati i dettagli relativi al primo aggiornamento del 2024 per Red Dead Redemption 2, che ha accolto nel corso delle ultime ore una patch che ha portato l'open world alla versione 1.32.

Come per la maggior parte degli aggiornamenti, anche quello appena arrivato per Red Dead Redemption 2 dovrebbe migliorare in linea generale le prestazioni e l'ottimizzazione su PlayStation 4, Xbox One e PC, in particolar modo quelle relative alla componente multigiocatore del titolo, ossia Red Dead Online. La patch interviene anche su alcune problematiche riscontrate dagli utenti con le sfide giornaliere, con il mancato spawn dei veicoli in determinate occasioni e con l'errore che impediva ad alcune attività di avere il via. Gli sviluppatori hanno anche deciso di modificare l'opzione di default per la chat vocale, che d'ora in poi sarà disattivata al primo avvio.

Il changelog dell'aggiornamento include anche una sezione dedicata alla sola versione PC del gioco, che ha accolto i fix per problemi di crash al lancio, per il mancato funzionamento della modalità offline su Windows 11 e per l'assenza della risoluzione 3200x2400 nella schermata delle impostazioni. L'aggiunta più importante per RDR2 su PC riguarda forse l'introduzione dell'HDR10+ GAMING, feature che permette a chi dispone di un pannello compatibile di attivare l'apposita opzione e godersi il gioco nel migliore dei modi. Il team di sviluppo ha anche aggiornato le librerie dell'AMD Fidelity Super Resolution (FSR) alla versione 2.2.

In attesa di scoprire se Rockstar deciderà anche di aggiornare il titolo per le console di ultima generazione con le future patch, vi ricordiamo che un pazzo ha legato 130 NPC di Red Dead Redemption 2 ai binari e li ha fatti investire.

