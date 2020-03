Red Dead Redemption 2 si aggiorna alla versione 1.19

Rockstar Games ha pubblicato a sorpresa l'aggiornamento 1.19 per Red Dead Redemption 2, disponibile per il download su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Questo update non sembra però introdurre particolari novità dal punto di vista dei contenuti.

Il changelog parla genericamente di "migliorie e correzioni di bug per aumentare la stabilità generale del gioco" senza scendere nei dettagli, questo è quanto riportato dallo storico su PS4, Rockstar non si è infatti ancora pronunciata in merito, non è escluso che nelle prossime ore gli sviluppatori possano pubblicare una patch notes più corposa.

Red Dead Redemption 2 è in offerta su Amazon al prezzo di 29.99 euro, questa è senza dubbio una buona occasione per aggiungere il gioco alla vostra ludoteca se ancora dovesse mancare nella vostra libreria software. Si tratta di uno dei titoli più acclamati di tutti i tempi, capace di vendere oltre ventinove milioni di copie in tutto il mondo.

Nelle scorse settimane si è parlato del possibile arrivo di Red Dead Redemption 2 su Nintendo Switch e un rivenditore spagnolo ha persino inserito il gioco in catalogo, anche in questo caso però nessuna conferma da Rockstar Games e dal publisher Take-Two Interactive.