Red Dead Redemption 2 su Android? Uno youtuber prova a esplorare la Frontiera mobile

Mentre in rete continua il dibattito della community sulla possibile fine dei giochi western determinata da Red Dead Redemption 2, uno youtuber ha provato a eseguire il kolossal Rockstar su un sistema Android ad alte prestazioni per scoprire come se la cava Arthur Morgan su mobile.

L'artefice di questo insolito esperimento è Serg Pavlov, un creatore di contenuti desideroso di sondare le potenzialità hardware del suo fiammante smartphone Red Magic 9 Pro 12GB. Servendosi dell'ultima versione del programma Wine che consente l'emulazione degli applicativi PC Windows su dispositivi portatili dell'ecosistema Android, lo youtuber ha così provato a cimentarsi nelle sfide offerte dal capolavoro western della Grande R sul suo smartphone.

Alla sorpresa iniziale rappresentata dall'effettivo avvio del gioco su Android ha però lasciato velocemente il posto la delusione provata dall'autore di questo progetto nell'apprendere, purtroppo, di non poter in alcun modo eseguire il titolo a un framerate accettabile e senza incappare in glitch o crash.

A prescindere dai sacrifici in termini di risoluzione (impostata sui 960x540 pixel) e dettagli grafici, l'esperienza di gioco offerta su mobile da Red Dead Redemption 2 risulta essere pesantemente condizionata dal framerate e dai problemi rappresentati dallo stuttering e dal lag per audio e input. Neanche l'ultimo tentativo compiuto con l'utilizzo di un sistema di dissipazione esterno (OnePlus 27W) per spingere al massimo le prestazioni dello smartphone Android ha sortito gli effetti sperati.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale sui segreti e i misteri più spaventosi del West di Red Dead Redemption 2.

Su Xbox Live - 5 EUR Carta Regalo [Xbox Live Codice Digital] è uno dei più venduti di oggi.