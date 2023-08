Red Dead Redemption 2: in che anno è morto John Marston?

Come probabilmente saprete, John Marston, oltre ad apparire come membro della banda di Dutch in Red Dead Redemption 2, è anche il protagonista di Red Dead Redemption, titolo ambientato cronologicamente alcuni anni dopo rispetto al secondo capitolo della serie, il quale si configura dunque come prequel.

Sulla base di quanto detto, risulta chiaro quindi che John Marston sia uno degli ultimi membri della banda di criminali di Dutch rimasto ancora in vita, insieme alla moglie Abigail, al figlio Jack e allo Zio - a proposito, ecco come finisce Red Dead Redemption 2; ma in quale anno esattamente muore John?

Prima di rispondere a questa domanda dobbiamo però avvertirvi: all'interno dei prossimi paragrafi potreste incappare in spoiler sulla trama di Red Dead Redemption e Red Dead Redemption 2. Se non volete rischiare di rovinarvi la sorpresa, dunque, vi consigliamo di non proseguire oltre con la lettura.

Mentre gli eventi di Red Dead Redemption 2 i svolgono durante l'anno 1899, proprio al termine del secolo, le vicende narrate in Red Dead Redemption che vedono come protagonista John Marston hanno invece luogo nel corso dell'anno 1911. Proprio al termine dei vari atti che compongono la trama principale del gioco, il protagonista viene ucciso dagli agenti federali per i quali era stato costretto a lavorare in precedenza: quindi, John Marston muore precisamente nell'anno 1911.

A proposito dei protagonisti della serie Rockstar, sapete che fine ha fatto Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2?