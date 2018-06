Red Dead Redemption 2: annunciate le edizioni Special, Ultimate e Collector's Box

Red Dead Redemption 2, il secondo attesissimo capitolo della serie western di Rockstar Games, è ora disponibile per il preorder su PlayStation Store, Xbox Store e rivenditori fisici. Oltre alla versione standard, il titolo arriverà anche nelle sue Special e Ultimate Edition, di cui sono stati svelati tutti i dettagli.

Prenota Red Dead Redemption 2 Special Edition per ottenere:

Cavallo da guerra

Kit di sopravvivenza del fuorilegge

Denaro bonus per la Storia

1.000.000 di GTA$ bonus immediatamente spendibili in Grand Theft Auto Online

Una missione Rapina in banca e una missione Nascondiglio

Purosangue inglese, nero pomellato

Talismano e amuleto bonus

Potenziamenti, denaro bonus e sconti

Abiti da pistolero del Nuevo Paraiso

Accesso gratuito ad armi aggiuntive nella Storia

Prenota Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition per ottenere:

Tutti i contenuti della Special Edition

Cavallo da guerra

Kit di sopravvivenza del fuorilegge

Denaro bonus per la Storia

2.000.000 di GTA$ bonus spendibili in Grand Theft Auto Online

Abiti bonus

Bonus sui ranghi

Purosangue inglese, sauro nero

Accesso gratis al tema Sopravvissuti per l'accampamento

Accesso gratis ad armi per Storia e online

Prenotazione digitale di Red Dead Redemption 2 Standard Edition: 500.000 GTA$

Prenotazione digitale di Red Dead Redemption 2 Special Edition: 1.000.000 di GTA$

Prenotazione digitale di Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition: 2.000.000 di GTA$

Coloro che effettueranno la prenotazione disu PlayStation Store o Xbox Store riceveràsul proprio conto:

Red Dead Redemption 2 Collector's Box

Red Dead Redemption Collector's Box, disponibile esclusivamente presso rivenditori selezionati e su Rockstar Warehouse, offre un vasto assortimento di articoli essenziali per il fuorilegge, presentati in una robusta cassetta dei fondi metallica (gioco venduto separatamente).

Cassetta dei fondi metallica con chiave e lucchetto

Medaglietta da collezione

Puzzle fronte-retro

Bandana pistola

Mappa del tesoro

Set di spille

Carte da gioco

Catalogo di Wheeler, Rawson & Co

12 figurine delle sigarette

In più, prenotando entro il 31/07/2018 riceverai una mappa del tesoro per la Storia. Red Dead Redemption 2 uscirà su PlayStation 4 e Xbox One il 26 ottobre 2018. Potete effettuare il pre-order dell'edizione digitale su PlayStation Store e Xbox Store.