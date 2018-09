Red Dead Redemption 2: annunciati tre bundle con PS4 e PlayStation 4 Pro

Rockstar Games e Sony Interactive Entertainment hanno annunciato tre diversi bundle PS4 e PS4 Pro dedicati a Red Dead Redemption 2, nuovo attesissimo titolo della casa di GTA in arrivo il 26 ottobre.

Questi i pacchetti in arrivo il 26 ottobre 2018:

PS4 Pro Jet Black

PS4 1 Terabyte

PS4 500 GB

Ogni pacchetto include la console di colore Jet Black, un DualShock 4 abbinato e una fisica di Red Dead Redemption 2. I preorder sono disponibili da oggi presso tutti i rivenditori autorizzati, i preordini su Amazon apriranno invece nelle prossime ore.

Leggiamo quanto scrive Jayne Murphy (Senior Product Manager SIEE) sul PlayStation Blog riguardo l'ottimizzazione su PlayStation 4 Pro: "Su PS4 Pro, i proprietari di TV 4K HDR beneficeranno di grafica migliorata e prestazioni ottimizzate, per immagini incredibilmente nitide e dettagliate mentre vivi, cavalchi e combatti per sopravvivere come fuorilegge in una nota banda. I proprietari di TV HD trarranno vantaggio dalla migliore nitidezza dell’immagine, grazie alla funzione integrata di dalla maggiore nitidezza delle immagini tramite la funzione di supercampionamento integrata di PS4 Pro. Inoltre, se il tuo televisore supporta l’HDR (High Dynamic Range), i pittoreschi scenari di Red Dead Redemption 2 mostreranno una gamma di colori ancora più intensa e dinamica."