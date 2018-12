Red Dead Redemption 2: aree settentrionali esplorabili grazie a un glitch

All'inizio del mese scorso, i giocatori di Red Dead Redemption 2 hanno trovato il modo di attraversare il confine meridionale della mappa di gioco per approdare in Messico. In tempi più recenti, hanno invece scovato un glitch che permette di accedere all'area innevata situata nell'estremo nord, oltre Tempest Rim.

Per esplorare questa zona inesplorata bisogna raggiungere un muro invisibile a ovest di Barrow Lagoon ed accamparsi. Al risveglio, Arthur Morgan verrà letteralmente teletrasportato oltre il confine invisibile, all'interno di una vasta area innevata normalmente inaccessibile. Potete farvi un'idea ben più precisa guardando il filmato in apertura di notizia, nel quale lo youtuber danwill316 illustra l'esatto procedimento da seguire per sfruttare il glitch.

Nonostante non sia stata progettata per essere visibile agli occhi dei giocatori in condizioni normali, l'area oltre Tempest Rim ha identità e geografia ben precise, con pareti rocciose, sentieri e un lago ghiacciato. Non mancano delle texture a bassa risoluzione ma, a differenza del Messico, qui è persino possibile imbattersi negli animali selvatici, che possono essere cacciati per ottenere delle pelli. La zona in questione dà l'idea di essere stata tagliata dal gioco completo poco prima della fase di rifinitura. Non sappiamo se verrà mai resa accessibile in futuro, ma nel frattempo gli esploratori più curiosi possono saziare la loro fame di scoperte.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Rockstar Games ha recentemente avviato la distribuzione di Lingotti d'Oro e denaro gratuiti ai giocatori di Red Dead Online (a patto che rispettino determinati requisiti). Il recente aggiornamento 1.05 ha introdotto lo store, mentre nei primi mesi del 2019 sono attese nuove misure di anti-sabotaggio, migliorie al bilanciamento, nuovi contenuti e modalità.