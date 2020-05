Red Dead Redemption 2 arriva oggi su Xbox Game Pass gratis

Il grande giorno è finalmente arrivato: Red Dead Redemption 2 è disponibile su Xbox Game Pass gratis per tutti gli abbonati al servizio Microsoft.

A partire da oggi quindi gli iscritti Xbox Game Pass possono giocare con Red Dead Redemption 2 mentre GTA V (altro blockbuster targato Rockstar Games) abbandona la piattaforma. Tra le novità Xbox Game Pass di maggio 2020 troviamo anche DayZ e Final Fantasy IX, di seguito l'elenco completo.

Giochi Game Pass Xbox One

DayZ – 7 maggio

Red Dead Redemption 2 – 7 maggio

Final Fantasy IX – 14 maggio

Fractured Minds – 19 maggio

Xbox Game Pass PC

Halo 2 - 12 maggio

Endless Legends - data non annunciata

Final Fantasy IX – 14 maggio

Sempre a maggio verranno invece rimossi da Xbox Game Pass il già citato GTA V oltre a Black Desert, DOOM, LEGO Ninjago Movie Video Game, Mega Man Legacy Collection 2, Metal Gear Survive, The Banner Saga e Wolfenstein II The New Colossus. Nel caso di Red Dead Redemption 2 si tratta ovviamente di una delle maggiori aggiunte degli ultimi mesi, il titolo Rockstar Games ha venduto oltre 25 milioni di copie in tutto il mondo diventando una vera hit, ora disponibile gratis per gli abbonati Game Pass, servizio che ha recentemente superato quota 10 milioni di abbonati.