Red Dead Redemption 2: arrivano i nuovi driver NVIDIA GeForce con supporto DLSS

NVIDIA ha pubblicato i nuovi driver GeForce 471.41 che ottimizzano la compatibilità DLSS con Red Dead Redemption 2, oltre a presentare varie migliorie per Chernobylite, quest'ultimo disponibile dal 28 luglio in versione definitiva.

Red Dead Redemption 2 supporta NVIDIA DLSS, i giocatori in possesso di una scheda GeForce RTX potranno giocare a 1920x1080 e 60fps costanti, e fino a 2560x1440 e oltre 60fps su GeForce RTX 3060 Ti. Chi possiede invece una GeForce RTX 3070 (o versioni succesive) potrà raggiungere la risoluzione di 3840x2160 a oltre 60fps, i nuovi driver inoltre permettono di ottenere performance superiori fino al 45% in 4K.

Le novità non finiscono qui perchè i driver Game Ready 471.41 aggiungono anche il supporto GeForce Experience per tredici nuovi giochi: Curse of the Dead Gods, Elite Dangerous Odyssey, Endzone A World Apart, Into the Radius VR, LEGO Builder's Journey, Muck, Naraka Bladepoint, NieR Replicant ver.1.22474487139, Nigate Tale, Slime Rancher, Solasta Crown of the Magister, The Last Spell e Wildermyth.

Infine, viene aggiunta la compatibilità G-Sync con due monitor Samsung:

Samsung LS28AG700N Yes 28" IPS 3840x2160 (4K) 48-144Hz

Samsung LC27G50A Yes 27" IPS 2560x1440 (QHD) 48-144Hz

Potete scaricare i nuovi driver GeForce dal sito di NVIDIA, parlando del gioco Rockstar vi ricordiamo che un leak ha svelato la modalità Survival di Red Dead Redemption 2, la quale potrebbe fare il suo debutto nel prossimo futuro tramite un aggiornamento.