Red Dead Redemption 2 in arrivo su PS5 e Xbox Series X/S per un leaker

AccountNGT è scatenato, dopo aver parlato del remake di Metal Gear Solid, il leaker che ha svelato in anticipo l'esistenza di Star Wars Eclipse svela ora il futuro arrivo di una versione current-gen di Red Dead Redemption 2.

Così come Grand Theft Auto V e GTA Online, anche l'avventura Western di Rockstar Games starebbe per ricevere un trattamento "Deluxe", con il gioco aggiornato per sfruttare le potenzialità di PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Tale trattamento presumibilmente verrà riservato anche a Red Dead Online ma al momento non c'è nessuna conferma in merito.

Effettivamente già da tempo si parla di una remaster di Red Dead Redemption per PS5 e Xbox Series X mentre c'è chi parla di una semplice patch next-gen con il trattamento remaster che verrà riservato invece al primo Red Dead Redemption, uscito nel 2010 su PS3, Xbox 360 e PC.

Difficile capire quali siano i piani di Rockstar Games ma è facile pensare che la compagnia stia effettivamente pensando di portare RDR2 su console next-gen con una versione aggiornata, in attesa di capire quale sarà il futuro della saga. Red Dead Redemption 3 si farà? Al momento tutto tace ma considerando le altissime vendite del franchise le probabilità che l'IP di Red Dead goda di nuovi episodi sono decisamente alte.