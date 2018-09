Red Dead Redemption 2: Arthur Morgan sarà l'unico personaggio controllabile dal giocatore

Rockstar Games ha chiarito fin da subito che Arthur Morgan sarà il protagonista principale di Red Dead Redemption 2. In un'intervista concessa recentemente a The Hollywood Reporter è emerso anche un altro importante dettaglio: il pupillo di Van der Linde sarà anche l'unico personaggio giocabile in tutta l'avventura.

Red Dead Redemption 2 si discosterà quindi sia da Grand Theft Auto V, che ne metteva a disposizione ben 3 (Trevor, Michael e Franklin), che da Red Dead Redemption, che ad un certo punto calava i giocatori nei panni di un altro personaggio (che non nominiamo).

Limitarsi ad un solo personaggio ci sembra più appropriato per la struttura e la narrativa di un western", ha spiegato Josh Bass, uno degli direttori artistici della produzione. "Arthur vive e combatte al fianco degli altri membri della gang di Van der Linde, un gruppo di personaggi a tutto tondo in relazione gli uni con gli altri. Questa però è la storia di Arthur e i giocatori rimarranno nei suoi panni mentre lui e la gang affronteranno i repentini cambiamenti del mondo. Credo che i giocatori apprezzeranno molto la sensazione di far parte di una gang. È qualcosa che non avevamo mai fatto prima d'ora".

Rockstar Games descrive in questo modo il protagonista: "Arthur è il braccio destro di Dutch da quando era un ragazzo: la vita da fuorilegge è tutto per lui. Intelligente, razionale e spietato, ha comunque un suo senso dell'onore. Se c'è un lavoro da fare, è l'uomo giusto".

Ricordiamo che Red Dead Redemption 2 verrà pubblicato su PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 26 ottobre nelle edizioni Special, Ultimate e Collector's Box. La compagnia ha dichiarato che supererà in profondità e in interattività tutti i suoi precedenti giochi.