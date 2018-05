Red Dead Redemption 2 avrà degli interni ancora più dettagliati e interattivi

Durante un'intervista rilasciata al portale francese JeuxActu, l'art director di Red Dead Redemption 2 Rob Nelson è tornato a parlare del titolo, soffermandosi in particolar modo sulla realizzazione degli interni e sui piccoli dettagli che renderanno il mondo di gioco ancora più interattivo.

"Con Red Dead Redemption 2 stiamo provando a fare di più con gli ambienti interni. Puoi intrufolarti in una casa, aprire i cassetti e sottrarre i gioielli in essi custoditi. Piccoli dettagli come questi possono rendere il mondo di gioco ancora più credibile. Dai grandi scrigni ai piccoli portafogli nelle giacche dei passanti, puoi rubare qualunque cosa, senza neppure sapere in cosa stai per imbatterti. Abbiamo provato a creare un mondo consistente in cui fosse possibile saltare e aggrapparsi ad un treno in corsa a tutta velocità, entrare in una carrozza, trovare una valigia, aprirla, prenderne il contenuto e uscire dal treno senza farsi scoprire." spiega l'art director.

Come già evidenziato nella nostra Anteprima, del resto, Red Dead Redemption 2 punta a un grado di realismo mai visto prima nei giochi open world, con una ricerca del dettaglio che potrebbe sfiorare il maniacale. Tra le caratteristiche più promettenti, inoltre, Rockstar vuole puntare a migliorare l'IA degli NPC, permettendoci di interagire e dialogare con ogni personaggio incontrato nel mondo di gioco.

Ricordiamo che Red Dead Redemption 2 farà il suo debutto su PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 26 ottobre.