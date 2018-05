Red Dead Redemption 2 avrà diverse edizioni speciali, nuovi dettagli a giugno

Rockstar Games ha confermato che Red Dead Redemption 2 uscirà in diverse edizioni speciali, per la felicità di tutti i collezionisti. Per conoscere ulteriori dettagli sui contenuti di queste versioni, però, dovremo attendere il mese di giugno.

Finora Rockstar Games si era limitata ad annunciare l'edizione Standard di Red Dead Redemption 2, senza fare alcun riferimento al possibile arrivo delle versioni speciali. A partire da oggi, però, abbiamo la conferma che il titolo riceverà diverse edizioni da collezione, plausibilmente con l'aggiunta di contenuti extra e oggetti bonus.

Al momento, tuttavia, il publisher non ha rivelato nessun dettaglio sulle special edition di Red Dead Redemption 2, limitandosi a confermare che il titolo ne riceverà più di una. Cosa potrebbero contenere le edizioni speciali del gioco? A questo punto possiamo fare solo qualche ipotesi: magari verranno proposti contenuti bonus in-game, oggetti da collezione come mappe e poster, la colonna sonora o magari un action figure ritraente la banda protagonista della nuova avventura?

Per saperlo con certezza non rimane che attendere il prossimo mese: come confermato da Rockstar stessa, infatti, a giugno verranno svelate tutte le edizioni speciali di Red Dead Redemption 2. Ricordiamo che il titolo farà il suo debutto il prossimo 26 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One.