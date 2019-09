Red Dead Redemption 2 avrà DLC single player? La risposta di Rockstar Games

Recentemente intervistati ai microfoni di VG247.com, i vertici di Rockstar Games sono tornati a discutere dell'eventuale pubblicazione di DLC single player legati a Red Dead Redemption 2.

Per quanto alta sia la richiesta della community, sembra che il western game di Rockstar stia andando incontro allo stesso destino di Grand Theft Auto V: un ricco e longevo supporto per il comparto online, ma nessuna espansione narrativa in grado di ampliare ulteriormente l'esperienza single player.

La software house ha commentato la situazione, dichiarando di essere attualmente troppo impegnata ad occuparsi di Red Dead Online per poter avere le risorse materiali utili alla realizzazione di un DLC sulla storia del gioco:

"In questo momento siamo concentrati al 100% sull'online perché, come dicevo, c'è ancora tanto da fare, e noi speriamo di trasporre tutto ciò che i giocatori amano del single player nel mondo online e di arricchirlo", le parole di Katie Pica, lead online production associate della compagnia di sviluppo.

"L'abbiamo già detto, ma tutti noi amiamo i giochi single player, e speriamo che la storia assolutamente immensa di Red Dead Redemption 2 ed il suo altrettanto enorme epilogo possano considerarsi una prova evidente di ciò", ci ha tenuto inoltre a precisare l'online producer Tarek Hamad.

Red Dead Redemption 2 è disponibile ora su PS4 e Xbox One. Sebbene non sia ancora giunto un annuncio ufficiale in merito, sono tanti gli indizi che sembrano condurre ad una futura pubblicazione su PC del western game di Rockstar.