Red Dead Redemption 2 avrà un gunplay a metà tra Max Payne e GTA?

Red Dead Redemption 2 è certamente uno dei titoli più attesi dai giocatori per quest'anno. In attesa di scoprire se il gioco si mostrerà finalmente in azione all'E3 2018, nel subreddit del gioco western di Rockstar Games è recentemente emerso un nuovo interessante rumor che svelerebbe alcune meccaniche di gameplay.

Di seguito, vi riassumiamo i punti salienti di quanto viene rivelato dal rumor:

Il gunplay sarà un ibrido tra quanto visto in Max Payne (il terzo capitolo è stato infatti sviluppato da Rockstar) e nella serie di Grand Theft Auto , e restituirà un maggiore senso di coinvolgimento;

(il terzo capitolo è stato infatti sviluppato da Rockstar) e nella serie di , e restituirà un maggiore senso di coinvolgimento; Il gioco avrà una parziale distruttibilità ambientale, simile a quella che vediamo in Rainbow Six: Siege di Ubisoft. Sarà possibile quindi perforare le coperture leggere;

di Ubisoft. Sarà possibile quindi perforare le coperture leggere; Se il cavallo verrà ferito, la cavalcatura diverrà difficoltosa e frustrante per Arthur (il protagonista del gioco);

Ci sono alte probabilità che le sezioni di pesca non verranno implementate nella build finale e faranno parte del cut content;

Il combattimento corpo a corpo si dimostrerà essere il migliore mai creato in un titolo Rockstar;

L'I.A. reagirà in modo più realistico ai movimenti di Arthur. Nelle sezioni stealth, ad esempio, i nemici saranno attenti anche ai suoni, e se ad esempio rovesceremo una bottiglia di vetro, questi si insospettiranno e incominceranno a perlustrare la zona.

Ci teniamo a sottolineare che nulla di quanto riportato nella notizia è frutto di informazioni ufficiali, trattandosi di un rumor non verificato in alcun modo. In attesa di eventuali aggiornamenti sul gioco all'E3 di Los Angeles, vi ricordiamo che Red Dead Redemption 2 sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 26 ottobre 2018. Recentemente sono state annunciate le versioni speciali del gioco, che arriveranno insieme ad una Collector's Box.