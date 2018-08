Red Dead Redemption 2 avrà la mappa più grande mai creata da Rockstar

Red Dead Redemtpion 2 è fra i giochi più attesi in assoluto per la fine del 2018, e nella giornata di oggi possiamo apprendere un nuovo interessante dettaglio riguardo al secondo capitolo della serie western sviluppata da Rockstar Games.

La software house, divenuta celebre per aver da sempre creato dei mondi open-world estesi, funzionali e ben congegnati, ha deciso di dar vita all'ambientazione più vasta mai creata nella sua storia. Come confermato in un recente video di PlayStation Access, Red Dead Redemption 2 avrà un open-world più grande di quello visto in Grand Theft Auto V. Come abbiamo potuto scorgere nel trailer di gameplay pubblicato alcuni giorni fa, oltre ad essere particolarmente vasto, il mondo di gioco di Red Dead Redemption 2 sembra essere vivo, molto variegato e popolato da NPC con cui interagire in modo attivo e credibile. Staremo a vedere se tutte queste premesse porteranno al capolavoro che in tanti si aspettano dopo già l'eccellente risultato raggiunto dal primo capitolo uscito su PlayStation 3 e Xbox 360.

Ricordiamo che Red Dead Redemption 2 sarà pubblicato il 26 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One. Secondo una nuova analisi condotta da Digital Foundry, il gioco potrebbe girare in risoluzione 1920x2160 su PlayStation 4 Pro.