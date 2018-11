Red Dead Redemption 2: Barking Irons presenta la linea di abbigliamento

Nel Selvaggio West di Red Dead Redemption 2, il transfert emotivo con Arthur Morgan e l'immedesimazione nel personaggio dell'ultimo kolossal di Rockstar Games passa anche per la scelta dei capi di vestiario da far indossare al proprio alter-ego.

Non c'è da sorprendersi, quindi, se Barking Irons ha voluto realizzare una linea di abbigliamento "a tema" che aiuti gli appassionati del titolo a esprimere il proprio amore per questa avventura e per le atmosfere magiche della Frontiera di fine '800 e inizio '900.

La nota marca newyorkese specializzata nella moda casual e nella reinterpretazione dei costumi d'epoca che caratterizzano il folklore americano (e i film più iconici del genere western) prova così a cimentarsi con la nuova sfida rappresentata dallo sconfinato catalogo di vestiti e capi di abbigliamento disponibile nel capolavoro della grande R e, più di recente, nella sua controparte multiplayer della Beta di Red Dead Online.

La boutique digitale della sezione del sito di Barking Irons dedicata alla collezione di RDR2, purtroppo, non è altrettanto ampia ma compensa la scarsa varietà dell'offerta con una cura a dir poco maniacale per i dettagli, con giacche da pistoleri, borse da sella, camicie in tessuto jeans (rigorosamente denim) e borsette da passeggio non particolarmente indicate per darsi alla caccia grossa e all'assalto delle diligenze.

In calce alla notizia trovate il link per scorrere il catalogo di Barking Irons a tema Red Dead Redemption 2: nel frattempo, ricordiamo a tutti gli emuli di Arthur Morgan che la Beta di Red Dead Online, dopo una breve fase di accesso anticipato rivolta a tutti gli acquirenti della Ultimate Edition e agli utenti del day one, sarà disponibile per tutti i giocatori di RDR2 a partire da domani, 30 novembre, su PlayStation 4 e Xbox One.