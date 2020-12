Red Dead Redemption 2 batte GTA 5 e Skyrim: i 10 dei giochi più fotografati del decennio!

L'arte della fotografia virtuale si è guadagnata una crescente popolarità nel corso degli ultimi anni, con il mondo dello sviluppo videoludico che ha dedicato sempre più attenzione alla realizzazione di Photo Mode per i propri titoli.

Per approfondire i trend e le dinamiche che hanno interessato questo fenomeno, il portale Shotkit ha realizzato un'interessante ricerca. Prendendo in considerazione i 100 videogiochi più popolari degli ultimi 10 anni, si è analizzata la relativa presenza su Instagram in forma di scatti virtuali. Utilizzando come punto di riferimento i contenuti pubblicati utilizzando gli hashtag"#[nome del videogioco]photography" e "#[nome del videogioco]photomode", Shotkit ha stilato la Top 10 dei giochi più "fotografati" del decennio. Di seguito, vi riportiamo i risultati dell'interessante indagine, aggiornati al novembre 2020:

Red Dead Redemption 2: con un totale di 165.228 post; GTA 5: con un totale di 146.495 post; Fortnite Battaglia Reale: con un totale di 135.007 post; The Elder Scrolls V Skyrim: con un totale di 46.208 post; Horizon Zero Dawn: con un totale di 40.561 post; Forza Horizon 4: con un totale di 33.144 post; Ghost of Tsushima: con un totale di 16.930 post; The Last of Us Parte 2: con un totale di 5.339 post; Uncharted 4: con un totale di 4.918 post; The Sims 4: con un totale di 4.877 post;

Cosa ve ne pare di questa classifica, vi aspettavate risultati differenti?