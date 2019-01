Red Dead Redemption 2: la canzone Unshaken arriva su Spotify

Uno dei brani più acclamati della soundtrack di Red Dead Redemption 2, Unshaken, arriva finalmente su Spotify e altre piattaforme digitali come singolo che anticipa il nuovo album di D'Angelo, artisticamente fermo dal 2014, anno di pubblicazione del disco Black Messiah.

Il brano è stato subito "rippato" dai fan e caricato su YouTube in bassa qualità, adesso finalmente è disponibile in versione ufficiale su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming audio come Deezer e Tidal. Unshaken è stata suonata dal vivo in un medley ai Game Awards di dicembre, questa è la prima volta che un brano della colonna sonora di RDR 2 viene pubblicato in veste ufficiale.

Recentemente Rolling Stones ha eletto la soundtrack di Red Dead Redemption 2 come "il più grande album del 2018" grazie alla presenza di canzoni interpretate da artisti come Nas, Josh Homme (Queens of the Stone Age), Willie Nelson e tanti altre star di fama internazionale. Siete d'accordo con questa definizione?