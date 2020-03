Red Dead Redemption 2: Carte Abilità gratis per l'online a tutti gli utenti PS Plus

Se siete in possesso di una copia fisica o digitale di Red Dead Redemption 2 e disponete anche di un abbonamento attivo a PlayStation Plus, sappiate che è possibile riscattare alcuni contenuti extra per la modalità online del titolo Rockstar Games.

Effettuando l'accesso ai server di Red Dead Online è infatti possibile aderire alla nuova promozione che elargisce a tutti gli abbonati al servizio Sony un pacchetto contenente tre diverse Carte Abilità da utilizzare liberamente nelle modalità multigiocatore del gioco. Una volta effettuato il login, dovrete attendere fino a 48 ore per ricevere i bonus, quindi è necessario avere un po' di pazienza prima di poter mettere le mani sulle Carte Abilità in questione. La promozione in questione resterà attiva fino al prossimo 6 aprile 2020, avrete quindi un bel po' di tempo prima di poter avviare il gioco e accaparrarvi le ricompense gratuite.

Vi ricordiamo che nel corso degli ultimi giorni è arrivato un nuovo aggiornamento di Red Dead Redemption 2, il quale porta il titolo con protagonista John Marston alla versione 1.19 su PC (Epic Games Store, Steam e client Rockstar Games), PlayStation 4 e Xbox One.

Avete già letto il nostro speciale su Red Dead Redemption 2 per PC alla prova con 4 schede video appartenenti a tutte le fasce di prezzo?