Red Dead Redemption 2: cavalcare pipistrelli e lanciare palle di fuoco, è tutto possibile

Dopo aver mostrato le prime immagini qualche settimana fa, la mod Pig Rider di Red Dead Redemption 2 torna a farsi vedere attraverso un divertentissimo trailer che ne esalta tutte le potenzialità.

Se all'annuncio della mod abbiamo avuto l'opportunità di osservare la mod in azione con un cinghiale ed un lupo gigante, questa volta l'ideatore del progetto, JulioNiB, ha confezionato un trailer della Pig Rider Mod che permette di vedere il pipistrello gigante e le sue abilità. Sì, non avete capito male, installando questa folle modifica di gioco vi verrà dato modo di salire su un enorme creatura della notte in grado di sputare dei letali proiettili infuocati, seminando il caos in giro per il titolo Rockstar Games. Al momento, purtroppo, non è ancora possibile scaricare gratuitamente la mod e il suo creatore non ha ancora fornito dettagli specifici su quando verrà pubblicata. In ogni caso avranno la priorità gli utenti che hanno contribuito allo sviluppo di questa Pig Rider tramite donazioni su Patreon e solo in un secondo momento arriverà la versione pubblica della mod.

Prima di lasciarvi al divertentissimo trailer con Arthur Morgan in sella ad un pipistrello gigante, vi ricordiamo che sono arrivate nuove ricompense gratuite per gli utenti PlayStation Plus in Red Dead Online.