Red Dead Redemption 2: quanti cavalli si possono avere al massimo?

Il sistema di viaggio rapido in Red Dead Redemption 2 permette di spostarsi solamente da una città all'altra tramite treno o carrozza, e prevede in ogni caso un costo in denaro. Anche per questo motivo, dunque, il cavallo risulta essere il migliore e più affidabile metodo di spostamento nella grande mappa Open World.

Durante la vostra avventura nei panni di Arthur Morgan avrete modo di ottenere molti cavalli diversi tra loro, che possono essere classificati come da corsa, da tiro o da guerra a seconda delle loro caratteristiche.

Per aggiungere un nuovo cavallo al vostro roster, potrete acquistarlo presso una delle stalle sparse per il mondo di gioco, dove potrete poi anche modificare le vostre cavalcature, oppure potrete rubarlo ad un NPC, oppure ancora catturarne uno selvaggio. In tutti e tre i casi, il cavallo diventerà solo temporaneamente vostro: per renderlo effettivamente di vostra proprietà in maniera definitiva, dovrete equipaggiarlo con una sella.

Indipendentemente da quale metodo sceglierete, ricordate che avete un limite massimo di cavalli che potete possedere contemporaneamente. Il numero massimo di cavalli attivi - cioè effettivamente disponibili nella mappa di gioco e cavalcabili - è pari a due, uno sellato e uno non sellato.

Fate però attenzione, poiché quello non sellato, se non avrete ancora raggiunto il livello 1 di legame con lui, cercherà di scappare appena possibile e non risponderà ai fischi. Per quanto riguarda la stalla, invece, sappiate che essa può contenere un massimo di quattro cavalli, compreso quello attualmente attivo e sellato.