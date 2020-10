Red Dead Redemption 2 ha ceduto: versione PC è stata crackata dopo un anno

Nemmeno Red Dead Redemption 2 per PC è riuscito a resistere all'insistenza degli hacker, che dopo un anno di tentativi sono riusciti a crackare i DRM utilizzati da Rockstar Games e a spedire il gioco all'interno dei circuiti di distribuzione illegali.

Se ne parliamo, non è per invogliare la nostra utenza alla pirateria - pratica che Everyeye e tutta la sua redazione condannano severamente in ogni sua forma - ma per porre l'accento sull'eccezionalità dell'avvenimento. Red Dead Redemption 2 per PC era considerato inviolabile, poiché utilizza una combinazione di DRM: oltre a un sistema di protezione della licenza, impiega il sistema Digital.AI e il Social Club di Rockstar Games. Un'ardua sfida che non ha fermato gli hacker, che sono riusciti a trovare il modo di aggirare tutte le protezioni. Il crack implementato è di tipo "bypass", quindi non ci sono differenze in termini di prestazioni tra la versione legittima del gioco e quella illegale. La circolazione della versione piratata potrebbe adesso dare una spinta anche al modding, la cui scena, al momento, impallidisce al confronto con quella di Grand Theft Auto 5.

Red Dead Redemption 2, ricordiamo, è disponibile anche su PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Nel momento in cui vi scriviamo, Rockstar non ha ancora comunicato dei piani precisi per l'upgrade a PS5 e Xbox Series X|S. Nel frattempo, Red Dead Online si sta preparando ad Halloween.