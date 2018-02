Red Dead Redemption 2: il CEO di Take-Two non ha dubbi sulla qualità del gioco

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, il CEO diStrauss Zelnick ha parlato anche di, nuovo titolo targatoin arrivo il prossimo 26 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One.

Zelnick ha risposto alle domande degli investitori circa il nuovo posticipo, il gioco era infatti atteso per la primavera del 2018, mentre la pubblicazione avverà il prossimo autunno: "il nostro obiettivo è qullo di fornire la miglior esperieenza possibile ai giocatori. Tutte le sussidiaree di Take-Two pubblicano i giochi solo quando questi raggiungono la perfezione."

Il CEO del gruppo non ha avuto problemi a concedere a Rockstar tutto il tempo necessario per terminare i lavori su Red Dead Redemption 2 con tranquillità e apportare tutti i ritocchi necessari, dicendosi estremamente fiducioso riguardo la qualità del progetto. Infine, Zelnick assicura che la data non verrà ulteriormente rimandata, il presidente di Take-Two si è detto "entusiasta" per la pubblicazione nel periodo immediatamente precedente alla Holiday Season.