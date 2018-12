Red Dead Redemption 2 colleziona quattro premi ai Game Awards 2018

Fra le 8 nomination ottenute in totale, Red Dead Redemption 2, il capolavoro open world di Rockstar Games e Take-Two, si porta a casa quattro premi dai Game Awards 2018 appena conclusi.

Nello specifico, il western game ha ottenuto i trofei per il Miglior Comparto Narrativo, il Miglior Accompagnamento Musicale, ed il Miglior Audio Design. Da segnalare anche il trionfo di Roger Clark per la categoria Miglior Performance: l'attore ha vestito i panni del protagonista Arthur Morgan. Il titolo, da molti dato per favorito nella categoria più ambita dello show, ha però dovuto rinunciare al premio di Miglior Gioco dell'anno, assegnato invece a God of War di Sony Santa Monica. Siete d'accordo con le premiazioni della giuria dei TGA 2018?

Ricordiamo che Red Dead Redemption 2 è disponibile ora per console PlayStation 4 e Xbox One.