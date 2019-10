Red Dead Redemption 2: la colonna sonora in vinile è di nuovo disponibile

Tra i tanti motivi per i quali viene lodato Red Dead Redemption 2 c'è certamente la sua splendida colonna sonora, che ha aiutato molto a donare al gioco quell'atmosfera così particolare che è stata apprezzata praticamente all'unanimità da pubblico e critica.

Rockstar Games ha appena annunciato che, per la gioia di tutti i collezionisti, l'edizione in doppio vinile rosso della soundtrack di Red Dead Redemption 2 è di nuovo disponibile, dopo che la scorta iniziale era andata esaurita già con i pre-order.

Prodotta da Daniel Lanois, vincitore di 11 Grammy Awards, The Music of Red Dead Redemption 2: Original Soundtrack contiene canzoni create in esclusiva per il gioco da una serie di artisti come D'Angelo, Willie Nelson, Rhiannon Giddens e il frontman dei Queens of the Stone Age, Josh Homme.

Ecco la tracklist ufficiale:

Unshaken - D'Angelo

Moonlight - Daniel Lanois, Daryl Johnson, Joseph Maize, Darryl Hatcher and Rhiannon Giddens

That's The Way It Is - Daniel Lanois

Mountain Finale - Daniel Lanois

Crash of Worlds - Rocco DeLuca

Cruel World - Willie Nelson

Red - Daniel Lanois

Mountain Hymn - Rhiannon Giddens

Mountain Banjo - Rhiannon Giddens

Table Top - Daniel Lanois

Love Come Back - Daniel Lanois

Oh My Lovely - Daniel Lanois

Cruel World - Josh Homme

Ne approfitterete per farvi un regalo di Natale anticipato?

Nel frattempo vi ricordiamo che il titolo di Rockstar sta per arrivare su PC: sul nostro sito trovate tutte le informazioni sui bonus pre-order di Red Dead Redemption 2 e i requisiti di sistema di Red Dead Redemption 2 su PC.