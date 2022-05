Red Dead Redemption 2 come non l'avete mai visto: ecco i contenuti tagliati

Red Dead Redemption 2 è un gioco davvero immenso ma, proprio come molti altri kolossal, non per questo privo di contenuti tagliati o modificati nel corso dello sviluppo. Andiamo perciò alla scoperta delle idee e dei contenuti abbandonati del capolavoro western a mondo aperto di Rockstar Games.

Dopo essere stati rapiti dal fascino irresistibile della Frontiera di RDR 2 in Virtual Fotography, reindossiamo così i panni di Arthur Morgan per soffermarci sulle attività free roaming, sulle missioni e sugli eventi che, per una ragione o per l'altra, non sono stati ultimati da Rockstar.

Dalle attività di datamining condotte in questi anni sono emerse davvero tante sorprese, come la possibilità di esplorare liberamente l'isola di Guarma o i possibili intrecci amorosi tra lo stesso Arthur e una nuova fiamma della banda di Dutch. E che dire allora dei possibili risvolti narrativi suggeriti dai modelli poligonali inutilizzati dei giganti di Neanderthal e dei mostri marini simil-Loch Ness?

Per un ulteriore approfondimento sul tema, oltre al video che campeggia a inizio articolo vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Red Dead Redemption 2 e i contenuti tagliati dal kolossal western della Grande R, con tanti spunti di riflessione e aneddoti raccontatici dal buon Giuseppe Carrabba.