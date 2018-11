Red Dead Redemption 2: come risolvere l'enigma delle Statue Strane

Misteri e attività nascoste sono all'ordine del giorno in Red Dead Redemption 2. Esplorando il mondo di gioco possiamo imbatterci in un complesso enigma basato sulle statue: in questa mini-guida vi spiegheremo come risolverlo per ottenere la relativa ricompensa.

Questa è una delle attività più complicate da trovare e da risolvere in Red Dead Redemption 2. Per non rovinarvi il piacere della scoperta, vi forniremo degli indizi graduali per rimettervi sulla strada giusta. Vi consigliamo di leggere solo un passo per volta, provando a risolvere il resto dell'enigma da soli.

Step 1: La sala dell'enigma

Prima di tutto dovrete trovare l'enigma. Andate a sud-est della lettera I di "Ambarino" sulla mappa, cercate una fenditura nel granito ed entrate nella grotta a cui conduce. All'interno troverete sette statue maschili posizionate attorno alla scultura di una creatura alata. Potete esaminare questo punto di riferimento tenendo premuto Triangolo/Y: Arthur ne disegnerà un abbozzo sul diario, rivelandone il nome ("Statue strane"). Le sette statue poggiano tutte sui piedistalli, ciascuno dei quali dotati di un pulsante attivabile con Triangolo/Y. I pulsanti premuti scompariranno all'interno del piedistallo e usciranno dal lato opposto, dove potrete premerli nuovamente per riportarli alla loro posizione originale. L'obiettivo è capire quali pulsanti vanno premuti e quali mantenuti nella posizione iniziale.

Step 2: Osservazione

Osservando le statue da vicino, ci accorgeremo che sono leggermente diverse tra loro. I dettagli che le rendono uniche sono le mani. Ogni statua, in particolare, ha delle dita intatte. A quella posizionata vicino l'ingresso, per esempio, restano solo le due dita medie.

Step 3: Contare le dita intatte

Analizzate le sette statue e contate il numero di dita intatte per ciascuna di esse. Così facendo scoprirete le seguenti cifre: 2, 4, 5, 8, 3, 4, 6.

Step 4: Pittura rupestre

Raggiungendo Window Rock, poco a ovest della posizione precedente (vi basterà seguire la ferrovia), troverete una pittura rupestre sotto la grande roccia sporgente. Esaminate il posto tenendo premuto Triangolo/Y, permettendo ad Arthur di annotarlo sul proprio diario.

Step 5: Analisi della pittura

Esaminate da vicino la pittura rupestre per analizzarne i dettagli. Come all'interno della caverna, ci sono sette figure maschili disposte in cerchio, con una raffigurazione stilizzata di un'aquila al centro. In più, sulla parete sono visibili le dita di una decina di mani.

Step 6: Contare le piume

Continuando ad analizzare la pittura, potreste notare un altro dettaglio importante: nei pressi di ciascuna figura c'è un'aquila con un numero unico di piume nella coda. Contando le piume associate a ciascun uomo dovreste ottenere le seguenti cifre: 2, 7, 5, 8, 3, 4, 6. Sono gli stessi numeri della sala dell'enigma, con la differenza che troviamo un 7 (in seconda posizione) al posto del 4.

Step 7: L'arto mancante

Nella sala dell'enigma ci sono due statue con 4 dita: una di queste, però, ha un braccio rotto. Come è possibile individuare l'esatto numero di dita di quest'ultima senza poter osservare la mano mancante?

Step 8: Risolvere l'anomalia

Esplorando attentamente la caverna troverete il braccio mancante a terra, in prossimità di alcune rocce. Come volevasi dimostrare dagli indizi della pittura rupestre, la mano è dotata di 3 dita: sommandole alle 4 dell'altra mano otteniamo 7.

Step 9: Decifraare l'enigma

Adesso ogni statua ha un numero associato (2, 7, 5, 8, 3, 4, 6). Queste cifre ci indicano quali pulsanti premere e quali lasciare nella loro posizione iniziale. Ma in che modo? A questo punto potrebbe servirvi un indizio: numeri primi.

Step 10: Completare l'enigma e ottenere la ricompensa

Per risolvere l'enigma non vi resta che premere i pulsanti delle statue con un numero primi di dita (2, 3, 5, 7). Dopo averlo fatto, sentirete il suono prodotto dal movimento di una pietra: esaminate il piedistallo centrale per trovare tre lingotti d'oro nascosti.

