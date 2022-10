Red Dead Redemption 2: un cosplay di Arthur Morgan con il fucile puntato

Il far west non è mai stato così tanto bello nel mondo videoludico. Nell'ultimo decennio, Rockstar Games ha tirato fuori due perle ambientate nel selvaggio ovest americano, tra ingiustizia e fuorilegge, agenzie governative e indiani. Red Dead Redemption è un monolito tra i videogiochi, sia con il primo che con il secondo titolo.

La nostra recensione di Red Dead Redemption 2 dice tutto sul gioco di Rockstar: ambientazioni vaste e pazzesche, che sembrano davvero portare nel selvaggio west; musiche accattivanti che sanno farsi sentire quando serve; un'ottima scelta di attività da fare. Ma ciò che coinvolge più di tutto sono la storia e i suoi personaggi, a partire da quell'Arthur Morgan che prende il ruolo di protagonista in questo secondo capitolo della saga.

Il pistolero, membro della banda di malfattori di Dutch Van Der Linde, diventa uno dei personaggi più amati grazie a una recitazione e una trasformazione nel corso di Red Dead Redemption 2 che lascia tante emozioni. Aleksander ha deciso di portarlo sul suo profilo Instagram: nel post in basso è visibile un cosplay di Arthur Morgan con barba lunga, cappotto in pelle per la caccia e un fucile puntato, in un'ambiente selvaggio e ostile.

Meglio Arthur Morgan o John Marston? Scopritelo nel nostro approfondimento.