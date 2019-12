Red Dead Redemption 2 debutta su Steam, ecco le prime recensioni

Red Dead Redemption 2 è finalmente disponibile su PC, e dopo un anno di attesa anche gli utenti della "master race" hanno potuto mettere le mani sull'ultima avventura di Rockstar Games, lodata praticamente all'unanimità da tutta la stampa videoludica.

Il lancio di Red Dead Redemption 2 su PC però non è stato affatto esente da problemi, e tutt'ora la software house è al lavoro per risolvere tutta una serie di bug, glitch ed errori vari, causati soprattutto dal conflitto del launcher di Rockstar Games.

Nonostante il successo che sta già raccogliendo, dato che Red Dead Redemption 2 è il gioco più venduto su Steam attualmente, anche la versione sulla piattaforma di Valve sembra aver dato diversi problemi agli utenti, come possiamo vedere dalle recensioni del gioco, che non sono buone come sarebbe stato lecito aspettarsi.

In molti si lamentano infatti anche solo della difficoltà ad avviare il gioco, e sono state già tante le richieste di rimborso effettuate dai giocatori in attesa che la situazione migliori.

Sulla bontà del gioco invece ci sono ben pochi dubbi, come potete leggere nella nostra recensione della versione PC di Red Dead Redemption 2. Che ne pensate della situazione? Anche la vostra copia del gioco su Steam dà problemi?