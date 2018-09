Red Dead Redemption 2: Devolver si offre (scherzosamente) di portare il gioco su PC

L'uscita di Red Dead Redemption 2 è fissata per ottobre su PS4 e Xbox One. Rockstar non si è ancora espressa sulla possibile versione PC, ma c'è un publisher che sarebbe disposto (scherzosamente) a portare il titolo su Personal Computer: Devolver Digital, con il suo tipico senso dell'umorismo.

Come potete leggere nei tweet riportati in calce alla notizia, Devolver Digital si è proposta (in tono scherzoso) di portare Red Dead Redemption 2 su PC, rivolgendosi direttamente a Rockstar Games:

"Ciao, vogliamo pubblicare il vostro nuovo gioco di cowboy su PC. I nostri uffici si trovano in Texas, quindi abbiamo familiarità con i cavalli e il tabacco da masticare. Inoltre, possediamo anche una pistola. Quest'ultima affermazione non vuole essere una minaccia, in realtà vogliamo dirvi che abbiamo dimestichezza anche con le armi, e la cosa sembra essere vantaggiosa per questo gioco. Nessuno deve sapere di questa operazione, possiamo tenerla segreta a Take Two. Su Steam conosciamo un tizio che può fornirvi i kit di sviluppo per PC. Contattateci per saperne di più." si legge nei tweet di Devolver Digital rivolti scherzosamente a Rockstar Games.

Scherzi a parte, vi farebbe piacere vedere Red Dead Redemption 2 su PC? Ricordiamo che al momento questa possibilità non è stata nemmeno commentata da Rockstar Games, che a tal proposito ha voluto mantenere il massimo riserbo. Allo stato attuale, dunque, il gioco è atteso in uscita solo su PS4 e Xbox One il 26 ottobre, e per saperne di più sull'eventuale versione PC del titolo bisognerà attendere ulteriori dettagli da Rockstar e Take Two.