Red Dead Redemption 2: diamo uno sguardo alle mod più esilaranti

L'esordio di Red Dead Redemption 2 su PC è stato accompagnato da alcuni problemi tecnici e, com'era lecito aspettarsi, dalla pubblicazione di una miriade di mod esilaranti. L'immenso mondo aperto creato da Rockstar Games si presta infatti ad ogni genere di invenzione.

La mod Lenny's Simple Trainer, pubblicata da LMS sul sito Mod Read Dead, consente ai giocatori di modificare il testo di un file .INI per poter sostituire facilmente i modelli di gioco. Sullo stesso sito è presente una lista che elenca migliaia di modelli capaci di rendere la nostra avventura western tanto unica quanto assurda. Tra le mod più singolari c'è sicuramente quella che permette di esplorare le lande americane con una signorina completamente nuda...un modo sicuramente liberatorio di affrontare inseguimenti e sparatorie. Se volete davvero incutere timore ai banditi avversari è però obbligatorio utilizzare la mod che ci permette di andare in giro con le braghe calate...letteralmente! Vampiri, zombie, robot, ce n'è per tutti i gusti. Alcune mod permettono persino di trasformare Red Dead Redempiton 2 in un simulatore di piccioni! Cosa c'è di meglio che infastidire i passanti o svolazzare tra le carrozze nelle vesti di un simpatico pennuto.

Nonostante i problemi iniziali, gli sviluppatori si sono dati da fare e la prima patch per Read Dead Redemption 2 sembra aver risolto alcuni problemi. Intanto, alcuni modder hanno risolto uno dei tanti misteri del gioco.