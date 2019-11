Red Dead Redemption 2 è ora disponibile anche su Stadia

Da oggi possiamo vivere la storia di Arthur Morgan e della celebre Banda di Van der Linde anche su Google Stadia, grazie a Red Dead Redemption 2, che è disponibile da ora anche sul nuovissimo servizio streaming del colosso, come uno dei titoli di lancio.

L'attesissimo titolo di Rockstar Games, già un grande successo su console, arriva con una serie di nuovi contenuti rilasciati in occasione della recentissima uscita di Red Dead Redemption 2 per PC, Red Dead Redemption 2 per Stadia include nuove missioni Caccia alla taglia, covi delle bande, personaggi da incontrare, tesori da scoprire, armi, razze di cavalli e altro ancora.

Naturalmente nel gioco su Stadia è compreso anche l'accesso gratuito a Red Dead Online, ed effettuando l'accesso entro il 16 dicembre si riceveranno ben 25 lingotti d'oro in omaggio, che potranno aiutare il giocatore nella dura vita della frontiera.

Red Dead Redemption 2 per Stadia include anche una nuova modalità Foto, che permette di catturare immagini in modo creativo giocando in modalità Storia e di aggiungere filtri, adesivi e testi per poi caricarle sul Social Club e condividerle con la community.

Acquistando Red Dead Redemption 2 su Stadia entro il 31 dicembre inoltre, si riceveranno bonus esclusivi per la modalità Storia, tra cui il Kit di sopravvivenza del fuorilegge, un Cavallo da guerra, una mappa del tesoro e molto altro.

Per approfondire sull'avventura di Rockstar Games, date un'occhiata alla nostra recensione di Red Dead Redemption 2 su PC.