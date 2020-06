Red Dead Redemption 2 e i DLC della storia: la petizione dei fan procede a rilento

La sempre attiva community di Red Dead Redemption 2 su Reddit ha tratto spunto dall'annuncio di Take Two sui 93 giochi in sviluppo per spronare Rockstar a realizzare delle espansioni narrative per la campagna principale del kolossal western.

Il redditor Charles Smith ha infatti deciso di lanciare una petizione su Change.org per raccogliere firme a supporto dello sviluppo di uno o più pacchetti aggiuntivi dedicati alla campagna principale di Red Dead Redemption 2.

L'iniziativa dell'utente di Reddit, però, non sembra aver ottenuto la visibilità sperata dal suo promotore: poco più di ventiquattr'ore dopo il lancio della petizione, solo 248 appassionati di RDR 2 hanno deciso di aderirvi, ovvero poco meno della metà delle 500 firme che sperava di raccogliere il redditor.

Anche alla luce di questo insuccesso, alcuni frequentatori del noto forum videoludico hanno provato a rassicurare il "collega" ricordandogli la relativa inefficacia di questo genere di iniziative, specie per quanto riguarda la strategia di Rockstar Games nel supporto post-lancio dei suoi kolossal come GTA 5. E voi, come accogliereste l'annuncio di una nuova espansione della storia di RDR 2? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di leggere questo nostro approfondimento dedicato a un sorprendente dettaglio su Arthur Morgan svelato solo di recente dai fan.