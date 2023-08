Red Dead Redemption 2 con DLSS 3: una mod 'premium' mette il turbo alla versione PC

Mentre in rete si continua a discutere della mod di Red Dead Redemption 2 che sblocca i 60fps su PS5, il programmatore indipendente PureDark promette di 'mettere il turbo' alla versione PC del capolavoro western di Rockstar Games con una patch fan made che introdurrà il supporto al DLSS 3.

Il modder che, in passato, si è cimentato in progetti analoghi per portare il DLSS 3 su Elden Ring e altri videogiochi, spiega di essere al lavoro sull'engine di Red Dead Redemption 2 per implementare l'ormai noto Frame Generator di NVIDIA.

Dai primi test condotti, PureDark segnala un aumento del framerate di circa il 50% su una configurazione hardware basata su CPU AMD Ryzen 7 5800 e una GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. L'attivazione del DLSS 3, a detta del modder, offre anche degli evidenti benefici nella riduzione della latenza di input e degli artefatti visivi, a tutto vantaggio dell'esperienza di gioco fruita dagli emuli di Arthur Morgan.

I lavori su questa mod, però, sono appena partiti e richiederanno ancora del tempo per poter essere ultimati. Come tutte le altre patch fan made di PureDark per giochi come TLOU Parte 1, Star Wars Jedi Survivor, Elden Ring e Skyrim, anche la patch fan made che promette di introdurre il supporto al DLSS 3 nella versione PC di Red Dead Redemption 2 è da intendersi come una mod 'premium' scaricabile solo da coloro che partecipano alla campagna di raccolta fondi avviana su Patreon dal suo ideatore.

