Red Dead Redemption 2: Domande e Risposte in diretta oggi pomeriggio alle 16:00

Per oggi giovedì 3 maggio abbiamo in serbo per voi una sessione Q&A Domande e Risposte davvero speciale, interamente dedicata a Red Dead Redemption 2.

La trasmissione andrà in onda alle ore 16:00 sui nostri canali Twitch e YouTube, dove ad aspettarvi ci sarà la redazione di Everyeye.it. Per l'occasione, risponderemo alle le vostre domande su quello che è uno dei titoli più attesi dell'anno, di cui vi proponiamo il reveal in esclusiva italiana.



Vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale Twitch, si tratta di un requisito fondamentale per poter interagire con gli altri membri della community di Everyeye.it e con la redazione. Grazie alla registrazione, inoltre, potrete ricevere una notifica poco prima dell'inizio della diretta, così non rischierete di perdervela! Appuntamento dunque alle 16:00 per il Q&A di Red Dead Redemption 2!