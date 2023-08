Red Dead Redemption 2: che fine ha fatto Dutch Van Der Linde?

Il secondo capitolo di quella che è a tutti gli effetti una delle saghe videoludiche più apprezzate di sempre dal pubblico - Red Dead Redemption 2 ha venduto ben 53 milioni di copie - è ricco di personaggi principali e secondari ben caratterizzati, che contribuiscono a creare un'atmosfera fantastica e a far immedesimare il giocatore.

All'interno della lista dei protagonisti del gioco, anche se ovviamente si tratta di un personaggio non controllabile dal giocatore, figura sicuramente anche Dutch Van Der Linde, un fuorilegge di enorme fama che si trova a capo dell'omonima banda criminale, della quale fanno parte anche Arthur Morgan e John Marston. Scopriamo quindi che fine fa Dutch al termine dell'avventura: naturalmente, vi avvisiamo fin da subito che i paragrafi seguenti contengono pesantissimi spoiler sulla storia del gioco, dunque se volete evitare di rovinarvi la sorpresa vi consigliamo di non proseguire con la lettura.

Durante l'intero canovaccio narrativo di Red Dead Redemption 2, che vede la banda in fuga dalla legge dopo una rapina finita male nella città di Blackwater, Dutch continua a ripetere ai suoi compagni di avere un piano per mettere da parte una grossa somma di denaro e poi affrancarsi per sempre da quella vita. Come si scoprirà poi durante gli ultimi capitoli del gioco, tuttavia, il piano di Dutch prevedeva sì di ottenere una grande quantità di dollari, ma anche di tenerli soltanto per sé, in maniera assolutamente egoistica. Per questo motivo, dopo la morte di Arthur l'olandese fugge insieme a Micah e il bottino, salvo poi uccidere il primo e perdere il secondo per salvare la vita di John e Sadie, forse un ultimo tentativo di redimersi, per poi andarsene e far perdere le proprie tracce.

Durante gli eventi di Red Dead Redemption, invece, John viene incaricato dall'agente governativo Edgar Ross di dare la caccia a Dutch e ucciderlo. Per farlo, John viene aiutato dall'esercito americano, che assalta la fortezza di Dutch e della sua nuova banda di nativi americani asserragliati su una montagna. Durante il confronto finale tra i due, Dutch spiega a John le ragioni dietro al suo comportamento negli anni precedenti, e poi si suicida lasciandosi cadere in un precipizio.

Se siete interessati ad un'analisi più approfondita di questi avvenimenti, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra spiegazione del finale di Red Dead Redemption 2.