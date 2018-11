Red Dead Redemption 2: ecco la mappa interattiva fan made

Un gruppo di programmatori appassionati di Red Dead Redemption 2 prova a venire incontro alle esigenze dei completisti del kolossal western di Rockstar Games realizzando una mappa interattiva fan made dell'intera Frontiera esplorabile dagli emuli di Arthur Morgan.

La mappa è consultabile liberamente tramite browser attraverso le pagine del sito aperto per l'occasione dal collettivo che ha voluto cimentarsi con questa sfida a dir poco titanica, vista la spropositata mole di attività offerte dal capolavoro della grande R.

Realizzata con lo scopo di aiutare gli utenti che hanno concluso la campagna principale di RDR 2 a completare tutte le attività necessarie per acquisire i Trofei e gli Obiettivi Sbloccabili più rari, la mappa fan made della Frontiera è una miniera di informazioni che viene messa a disposizione di chi, incurante degli spoiler dopo decine e decine di ore passate in compagnia della banda di Van der Linde, sente il bisogno di avere a disposizione uno strumento con cui orientarsi nell'infinito dedalo di missioni secondarie che compongono la caleidoscopica offerta free roaming del titolo.

La registrazione al sito, che vi sconsigliamo caldamente di effettuare data la natura amatoriale del progetto, consente di rimuovere le pubblicità, di accedere alle funzionalità aggiuntive che comprendono la condivisione dei segnalibri personalizzati e di monitorare i propri progressi. La versione "free" della mappa permette comunque di consultare i segnalibri, di tenere traccia dei luoghi di maggiore interesse e approfondire la conoscenza di ogni singola regione dello sconfinato Far West digitale di Red Dead Redemption 2.

Ancora una volta, però, suggeriamo a chi non ha ancora concluso l'avventura di Arthur Morgan e a chi non possiede Red Dead Redemption 2 ma intende acquistarlo a breve (magari sfruttando le offerte del Black Friday) di non avvicinarsi a questa mappa fan made per non rovinarsi il caro, vecchio piacere della scoperta autonoma che, in fondo, è uno dei tanti punti di forza "nascosti" di questa produzione mastodontica.