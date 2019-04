Red Dead Redemption 2 PS4: tutte le edizioni in offerta su PlayStation Store

Se non avete acquistato uno dei migliori giochi dell'attuale generazione di console, allora sappiate che ora avete un'ottima occasione a disposizione per rimediare. Tra i protagonisti degli Sconti di Primavera del PlayStation Store, infatti, c'è anche Red Dead Redemption 2!

Il capolavoro di Rockstar può essere acquistato a prezzo scontato in differenti edizioni digitali. La Standard Edition è proposta a 44,79 euro (anziché 69,99 euro), mentre la Special Edition è in vendita a 50,14 euro (anziché 84,99 euro). Quest'ultima include diversi contenuti esclusivi per la modalità Storia, come le missioni Rapina in banca e Nascondiglio, il Purosangue inglese nero pomellato, un talismano bonus, gli abiti da pistolero del Nuevo Paraiso, potenziamenti, denaro in regalo e sconti.

L'Ultimate Edition, infine, è offerta a 59,99 euro (invece di 99,99 euro). Oltre agli oggetti aggiuntivi inclusi nella Special, comprende anche diversi contenuti riservati a Red Dead Online, come abiti, bonus sui ranghi, il purosangue inglese sauro nero e l'accesso gratuito al tema Sopravvissuti per l'accampamento. Prima di salutarvi, segnaliamo che tutte le offerte sopra riportate rimarranno disponibili fino alle 00:59 del 25 aprile. Potete approfittarne tranquillamente dalla vostra PlayStation 4, oppure, se vi torna più comodo, dirigendovi sul sito web del PS Store.