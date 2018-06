Red Dead Redemption 2: emergono dettagli sui bonus preorder della versione digitale

Microsoft ha aggiornato la pagina prodotto di Red Dead Redemption 2 su Xbox Store svelando così i bonus previsti per coloro che effettueranno il preordine del gioco. Non è chiaro se i contenuti in questione siano riservati ai preorder digitali o se verranno offerti anche a chi prenoterà la versione fisica.

Secondo quanto riportato, il preorder di RDR 2 darà accesso a: cavallo da guerra, kit di sopravvivenza del fuorilegge, denaro bonus per la modalità storia e 500.000 GTA$ bonus immediatamente spendibili in Grand Theft Auto Online. Prenotando il gioco entro il 31 luglio 2018 si riceverà anche un'esclusiva mappa del tesoro.

Al momento, in ogni caso, non ci sono ulteriori dettagli, Rockstar ha più volte dichiarato che i dettagli sui bonus preorder e le edizioni speciali di Red Dead Redemption 2 verranno rivelati a giugno. Il sequel di Red Dead Redemption è atteso per il 26 ottobre 2018 su PS4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha recentemente dichiarato che il gioco non subirà ulteriori ritardi e che la data comunicata verrà rispettata senza altri rinvii.