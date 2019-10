Red Dead Redemption 2 è già su Epic Games Store: domani al via i preorder

Manca sempre meno all'arrivo di Red Dead Redemption 2 su PC, e tra poco anche chi preferisce il gaming su tale piattaforma sarà finalmente in grado di mettere le mani su quello che si è rivelato uno dei titoli migliori di questa generazione.

Domani infatti saranno ufficialmente aperti i preorder del videogame di Rockstar, che nel frattempo è già apparso su Epic Games Store, prima piattaforma ad aver messo online la pagina prodotto di Red Dead Redemption 2, dopo ovviamente il Rockstar Games Launcher.

Tutto è pronto insomma per l'apertura dei preordini, in attesa poi della data d'uscita di Red Dead Redemption 2 su PC, che è prevista per il 5 Novembre, dunque tra esattamente due settimane.

Nei giorni scorsi inoltre, sono stati resi noti anche i requisiti minimi per Red Dead Redemption 2 su PC, e quelli raccomandati, insieme ai primi screenshot ufficiali del gioco, che hanno mostrato i diversi ambienti di gioco con illuminazione sia diurna che notturna, e naturalmente i personaggi tra cui il protagonista Arthur Morgan.

Se volete approfondire ulteriormente inoltre, sul nostro sito trovate un video confronto tra la versione Xbox One X e quella PC di Red Dead Redemption 2. Che ne pensate dell'arrivo del gioco su PC? Lo acquisterete?