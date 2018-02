Red Dead Redemption 2 esce il 26 ottobre, è ufficiale

Dopo mesi di rumor e speculazioni, adesso è ufficiale:non uscirà durante la primavera o in estate , come rumoreggiato, bensì durante l'autunno.ha infatti annunciato la data di lancio del gioco.

Red Dead Redemption 2 uscirà il 26 ottobre 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, Rockstar Games ha bisogno di più tempo per rifinire alcuni aspetti del progetto, da qui la decisione di far uscire RDR 2 durante l'autunno. Un nuovo rinvio, necessario per dare vita a un titolo capace di soddisfare le altissime aspettative della community.

Per l'occasione, lo studio ha pubblicato anche un nuovo set di immagini di Red Dead Redemption 2 che trovate in calce alla notizia, buona visione!