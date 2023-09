Red Dead Redemption 2 esiste per PS5 e Xbox Series X?

Red Dead Redemption 2 è uno dei più grandi successi di Rockstar Games degli ultimi anni (insieme ovviamente a GTA V), l'avventura di Arthur Morgan è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. E per quanto riguarda le versioni native e ottimizzare per PS5 e Xbox Series X/S?

Ad oggi (settembre 2023), non esiste Red Dead Redemption 2 per PlayStation 5 e Xbox Series X, da tempo si parla di un possibile porting nativo per le due console Sony e Microsoft di attuale generazione e sembra che effettivamente Rockstar fosse al lavoro su una conversione nel 2021 ma i piani probabilmente sono cambiati e la compagnia ha preferito concentrare maggiori risorse su GTA 6 così da non ritardare il lancio dell'attesissimo blockbuster.

Sebbene non ci siano patch o aggiornamenti next-gen dedicati (al contrario di quanto accaduto con GTA 5 ottimizzato per PS5 e Xbox Series X), Red Dead Redemption 2 gira comunque perfettamente su entrambe le console HD di attuale generazione, dunque potete giocare con l'avventura di Arthur Morgan anche se possedete PS5, Xbox Series X o Xbox Series S, tuttavia senza migliorie grafiche di sorta.

Lo sapevate? Esiste una mod non ufficiale per far girare Red Dead Redemption 2 a 60fps su PS5.